Запад поставил Украине ультиматум – СМИ

Страны Запада неофициально дали президенту Украины Владимиру Зеленскому время на деоккупацию украинских территорий до осени, а после они могут усилить давление с требованием начать мирные переговоры с *россией.

Об этом сообщает Bild со ссылкой на источники в правительствах Германии и США.

С помощью нового оружия они хотят дать Украине шанс отвоевать больше оккупированных территорий к осени. Если контрнаступление не удастся, давление на Киев с целью договариваться с кремлем усилится.

В разговоре с журналистами глава комитета бундестага по внешней политике, член ХДС Норберт Реттген предостерег от того, чтобы не заставлять Украину идти на уступки:

«Тот, кто сейчас подталкивает президента Зеленского к переговорам с путиным, вызовет длительные раздоры в Европе. Это опасные иллюзии, раскалывающие Европу», – сказал он и добавил, что мирное соглашение с путиным навсегда оставит Украину под контролем рф.

Помимо этого 25 февраля американское издание The Wall Street Journal сообщило о беседе между президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцом президентом Украины Владимиром Зеленском. Источники, знакомые с ходом разговора, утверждают, что украинскому лидеру сказали, что ему стоит начать рассматривать вариант мирных переговоров с рф.

Ранее мы рассказывали, что в Тель-Авиве состоялась церемония, посвященная годовщине войны в Украине.

Также «Курсор» сообщал, что высокопоставленный генерал рф станцевал стриптиз.

Помимо этого известный российский пропагандист владимир соловьев пожаловался на европейцев, «отжавших» у него имущество в Италии, и сравнил себя с евреями.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!