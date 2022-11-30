Война в Украине меняет мировой порядок — эксперт

Военный эксперт заявил, что старый мировой порядок уже не действует.

По словам военного эксперта Олег Жданов, война, развязанная россией* против Украины, повлияла на мировой порядок, и показала недееспособность некоторых международных организаций.

Об этом эксперт заявил во время эфира на YouTube.

Жданов отметил, что война в Украине может значительно повлиять на международные отношения и смену мирового порядка, изменение глобальных лидеров, смещение центров силы.

«Геноцид украинцев россиянами — исключительно российский нарратив, их политика в отношении Украины. А Китай решил поиграть в собственную игру, чтобы поторговаться с США. Война в Украине — повод или причина сломать старый мировой порядок, потому что сегодня не работает ни одна институция из старого мирового порядка», — сказал эксперт.

Кроме этого, он отметил, что ряд международных организация показали, что они их роль, как мирового игрока, утратила свою важность и они уже не могут противостоять возникающим вызовам. Он добавил, что на сегодняшний день не функционирует систему международной безопасности.

По его словам, Организация Объединенных Нация превратилась в «абсолютно аморфную организацию», а Красный Крест не оказывает помощи Украине.

Жданов отметил, что война в Украине показала, что старый мировой порядок не работает.

Ранее Курсор писал, что бывший президент рф дмитрий медведев угрожает НАТО. Экс-президент россии заявил, что НАТО должно «покаяться» и прекратить свое существование.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!