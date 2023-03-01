Война в Украине: россияне ударили по знаменитой Чернобаевке, ранен ребенок

1 марта войска *россии открыли огонь из артиллерийского оружия по деоккупированной ВСУ Чернобаевке Херсонской области. В результате получил ранения годовалый мальчик.

Об этом сообщает пресс-служба Херсонской ОВА.

«Российские оккупанты воюют с малышами в Херсонской области. Только что российская артиллерия ударила по Чернобаевке. Из-за вражеских обстрелов ранения получил годовалый мальчик», — говорится сообщении.

По данным ведомства, медики расценивают состояние раненого мальчика как средней тяжести — обломки стекла ранили ему уши и лицо. Ребенка срочно госпитализировали в больницу.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак подтвердил произошедшее. По его словам, помимо ребенка получила ранения также мать малыша.

Село Чернобаевка расположена в Херсонской области Украины, в окрестностях Херсона со стороны фронта. В начале полномасштабного вторжения войка россии временно оккупировали населенный пункт — на аэродроме в Чернобаевке размещалась российская военная техника, по которой много раз наносились результативные ракетные удары, уничтожавшие ее. В связи с этим название поселка стало мемом, который символизирует некомпетентность российского командования, а также место, куда легко попасть и откуда трудно выбраться.

Более 9 месяцев за Чернобаевку шли ожесточенные бои. 11 ноября 2022 года украинские воины деоккупировали село и взяли его под свой контроль.

«Курсор» писал о том, что в Пентагоне дали прогноз о сроках окончания войны в Украине. По мнению экспертов, вряд ли оккупанты могут быстро двигаться по всей Украине и достичь значительных территориальных достижений в этом году.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!