Украинская разведка обнародовала очередной перехват телефонного разговора военного рф*, в котором тот выразил опасение, что ВСУ на День Независимости Украины устроят «показательную казнь» захватчикам.

Об этом в Фейсбуке сообщает Главное управление разведки Минобороны.

«До 24 августа должны на нас пойти огромными силами. День Независимости же будет. Показательную казнь хотят устроить», — говорит захватчик.

По его словам, такую ​​информацию предоставила разведка рф.

Захватчик также жалуется на своего командира бригады, который оставляет их на позициях уже на «третий срок».

Тем временем украинские военные прдолжают уничтожать российских захватчиков на всех направлениях. Вооруженные силы Украины по состоянию на утро сегодняшнего дня ликвидировали около 44 тысяч 300 российских захватчиков, что на 200 больше по сравнению с предыдущими сутками.

Ранее «Курсор» писал, решится ли российская элита на переворот в Кремле. В СМИ распространяются слухи о том, что российская элита очень недовольна действиями владимира путина. Однако отстранить его от власти никто не может.

Также мы сообщали, что в Кремле продолжают искать преемника путину: возможны два сценария. Пострадавшие от западных санкций представители российской элиты рассматривают кандидатуры для возможной замены российского диктатора, который принес стране статус изгоя и критично подорвал экономику.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!