Российские оккупационные войска вечером 10 января обстреляли Харьков и попали в склад пиротехники, в результате чего она начала детонировать.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Он рассказал, что под обстрел войск рф* попал Киевский район города. По предварительной информации, обошлось без потерпевших.

После полуночи мэр Харькова Игорь Терехов проинформировал о еще одном прилете также в Киевском районе. В результате атаки оккупантов пострадавших и разрушений нет.

«Курсор» писал ранее, что российская федерация за свое вторжение в Украину и военные преступления, совершенные на ее территории, должна заплатить высокую цену. И уже сейчас страна испытывает множество проблем, в частности из-за экономических санкций, которые против агрессора ввели страны. Многие эксперты считают, что россия распадется в ближайшее десятилетие.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!