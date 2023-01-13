Встреча «Рамштайн-8»: поспособствует ли она освобождению территорий Украины от рф

Чтобы выгнать агрессора, ВСУ сейчас нуждаются в ПВО, современных танках и тяжелой артиллерии.

В текущем месяце на авиабазе «Рамштайн» пройдет восьмая встреча, на которой соберутся министры обороны разных стран и будут поднимать вопрос усиления военной помощи Украины в ее борьбе с российским агрессором. По результатам этой встречи будет принять очередной пакет, который должен помочь ВСУ вернуть под свой контроль оккупированные российской федерацией* территории.

Украина сейчас отстаивает не только свою независимость и свободу, но и выступает гарантом европейской стабильности и мирного неба над Европой. Президент рф владимир путин испытывает ненавистные чувства к Западу, потому что считает его экзистенциальным врагом своему государству.

Чтобы выгнать россиян из своей земли, украинские защитники нуждаются в поставках современного оружия и это поможет сохранить мировой порядок, который российский диктатор хочет изменить.

Сейчас ВСУ нуждаются в системах ПВО, современных танках и тяжелой артиллерии, поэтому ожидается, что именно это вооружение получит Украина в результате встречи.

При этом, страны-партнеры предоставляют не только оружие, но и проводят обучение для украинских военных. Благодаря этому армия Украины эффективно проводит оборонительные операции и контрнаступление, в ходе которого возвращает свои территории у россии, воюющей архаичными методами времен Второй мировой войны.

К слову, по результатам седьмой встречи «Рамштайн», украинским военным предоставили РСЗО, тяжелую артиллерию и системы ПВО. Страны-участницы «Рамштайн» оказали военную помощь стране на более чем 20 млрд долларов. Это доказательство непоколебимости их поддержки Украины.

Встреча в «Рамштайн» — это аналог Тегеранской конференции 1943 года во время Второй мировой войны, а участники – подобие Антигитлеровской коалиции.

«Курсор» писал ранее, что несмотря на то, что российская федерация пытается наращивать силы и технику, она может столкнуться с серьезной проблемой, которая поставит под угрозу наступательные операции, в частности на востоке Украины в 2023 году.