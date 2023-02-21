ВСУ об ударах на годовщину войны: атаки по Украине сотнями самолетов не будет

Войска * россии не намерены проводить массированных атак на годовщину вторжения с помощью сотен самолетов, так как Украина не допустит простого проникновения в свое воздушное пространство.

Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире всеукраинского телемарафона.

«Многие эксперты говорят о каких-то сотнях самолетов. Ну не будет такого. Так никто не воюет, это не Вторая мировая война», — говорит Игнат.

Он объясняет, что находится примерно в том же количестве та группировка авиации врага, которая находилась на 40 российских аэродромах, находящихся на разном расстоянии от границы с Украиной, в начале агрессии, и что они дополняют утраченную технику.

«Поэтому если говорить о массированной атаке на Киев сотнями самолетов, то этого не будет. ПВО усиливается и легкой прогулки в украинском небе никто не даст», — подчеркнул он.

Согласно сообщению, опубликованному изданием Financial Times, россия скапливает самолеты в непосредственной близости от границы с Украиной, однако эта информация была опровергнута Воздушными силами Украины. В то же время, украинские военные не исключают возможности провокаций в честь годовщины вторжения, но подчеркивают, что Воздушные силы готовы к любым действиям врага и находятся в круглосуточной боевой готовности.

Напомним, в ночь на 24 февраля 2022 года началось широкомасштабное наступление войск России на Украину. Танковые колонны и авиация начали одновременные атаки по нескольким регионам Украины. В этот же день президент Украины Владимир Зеленский провел встречу Совета национальной безопасности и обороны, на которой было принято решение об объявлении военного положения и всеобщей мобилизации. Украинцы встали на защиту своей страны и уже почти год отстаивают свои территории.

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