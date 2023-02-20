В Израиле пройдет масштабный митинг в годовщину войны в Украине

25 февраля исполнится год со дня начала полномасштабной войны россии против Украины, и в этот день в нескольких городах Израиля будут проведены митинги в поддержку Украины.

Об этом сообщает «Іsraelinfo«.

Один из самых масштабных митингов, получивший название «Украденный год», состоится в Тель-Авиве на площади Габима в пятницу в 13:30. В Хайфе, начиная с 12:00 и до 14:00, будет проведена демонстрация возле российского консульства на улице А-Парсим, а затем с 14:00 до 16:00 она переместится на площадь Зикарон напротив мэрии. В Кармиэле митинг состоится на площади Лев Кармиэль в пятницу с 12:00 до 13:00.

Эти митинги являются частью всемирной акции протеста против нападения россии на Украину, геноцида и уничтожения украинского народа, а также террористических действий российской федерации.

Войска россии начали полномасштабное наступление на Украину в ночь на 24 февраля 2022 года. Тогда колонны танков и российская авиация начала наносить удары одновременно в ряде украинских регионов. В тот же день президент страны Владимир Зеленский провел срочное совещание СНБО, после чего объявил военное положение в Украине и всеобщую мобилизацию. Украинцы стали на защиту своей страны и почти год защищают свои территории.

Ранее «Курсор» сообщал, что экс-командующий войсками США в Европе генерал Бен Годжес заявил, что если Запад передаст Украине ракеты дальнего радиуса действия, то Киев сможет освободить Крым до конца лета. Также отметил, что при наличии подобного вооружения украинские войска могут вернуть Донбасс уже в следующем году, если не раньше.