ВСУ освободили Андреевку Донецкой области, разгромив российские войска

Поселок был взят под контроль украинскими военными после ожесточенных боев.

Украинские войска взяли штурмом Андреевку Донецкой области. Бойцы разгромили противника и взяли город под свой контроль.

Об этом заявили в Генеральном штабе ВСУ.

"Силы обороны в ходе штурмовых действий овладели Андреевкой Донецкой области. Сейчас они наносят врагу значительные потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах", - говорится в заявлении.

Как отметили в ведомстве, в ходе наступления украинские бойцы имели частичный успех и в районе Клещеевки, которая является важным стратегическим узлом для обеих сторон.

Тем временем на Бахмутском направлении армия *рф не оставляет попыток прорвать оборону Вооруженных Сил Украины в районе Богдановки. Все их попытки пока безуспешны.

Украинцы продолжают вести ожесточенную борьбу с российскими войсками, которые оккупировали часть их страны и терроризируют мирных людей. ВСУ уже достигли значительных успехов на поле боя и деоккупировали десятки городов и сел.

Только за прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава вооружения и военной техники противника. Подразделениями ракетных войск и артиллерии и беспилотных систем поражен 1 пункт управления, 3 зенитно-ракетных комплекса, 5 артиллерийских средств.

Накануне спикер ВСУ рассказал о проблемах и потерях армии рф на Востоке Украины.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!