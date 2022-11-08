ВСУ подбили российский танк, «укрепленный» канализационными люками

Украинские десантники уничтожили танк, лобовую броню которого россияне пытались дополнительно защитить украденными канализационными люками.

Об этом сообщает командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что в Херсонской области воины одной из аэромобильных бригад Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины продолжают освобождать родную землю от оккупантов. Так, на видео зафиксировано эффективное уничтожение украинскими десантниками военной техники и личного состава вооруженных сил страны-агрессора.

«Враг для того, чтобы выжить, прибегает к разнообразным, иногда бессмысленным уловкам. Так, на одном из подбитых танков была обнаружена «дополнительная броня», а именно украденные канализационные люки, которые должны были служить экипажу защитой от поражения. Но это им не помогло спастись — финал все равно один. Так и дальше будет с каждым захватчиком», — отметили в командовании.

Как сообщал Курсор, на днях украинские бойцы показали, как уничтожили блиндаж с россиянами в Донецкой области.

Ранее бойцы Вооруженных Сил Украины отобрали у российских оккупантов-«кадыровцев» бронированный автомобиль «Урал» АМН-590951 и показали трофей в сети.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!