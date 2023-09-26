ВСУ показали филигранную работу немецкого Gepard по Шахедам

На кадрах показана работа зенитной самоходной артиллерийской установки Gepard, предоставленной Украине Германией.

Воздушные силы Вооруженных сил Украины показали боевую работу по ударным БпЛА Shahed-136/131 на юге Украины.

Видео опубликовало командование Воздушных сил в соцсетях.

На кадрах показана работа зенитной самоходной артиллерийской установки Gepard, предоставленной Украине Германией.

Как сообщал Курсор, оккупированные позиции российских войск вокруг Андреевки, Донецкой области Украины, были успешно захвачены штурмовыми группами украинских сил обороны. Об этом говорится в заявлении 3-й штурмовой бригады ВСУ.

Согласно информации, штурмовые группы находятся в уже захваченных блиндажах солдат *рф, где собирают боеприпасы и военное снаряжение, а затем продвигаются вглубь лесной полосы для атаки следующих позиций противника.

Ранее в ISW назвали ключевые условия для прорыва ВСУ на южном фронте. Аналитики подчеркнули, что прорыв может не произойти, если любое из этих предположений не будет реализовано, но пока есть признаки того, что ВСУ смогут выполнить ключевые условия.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!