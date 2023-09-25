Для подобного зенитно-ракетного комплекса российские крылатые ракеты являются достаточно легкой целью.

В Вооруженных силах Украины показали, как переданные Соединенными штатами зенитные комплексы Avenger сбивают крылатые ракеты рф* в небе над Киевской областью.

Видео обнародовала пресс-служба 1129-го Белоцерковского зенитного ракетного полка ВСУ.

На кадрах видно, как украинские зенитчики перехватывают российские крылатые ракеты на пути следования с помощью американских зенитных установок малой дальности AN/TWQ-1 Avenger. В частности, показан вид с "ночного" канала оптической станции комплекса при сбитии российского средства поражения штатной зенитной ракетой FIM-92 Stinger.

Отмечается, что для подобного комплекса российские крылатые ракеты являются достаточно легкой целью из-за его небольшой статической высоты, а также предполагаемого направления и скорости полета. Это позволяет оператору захватить цель и выпустить по ней ракету.

Кроме того, в случае близкого контакта установка оборудована авиационной модификацией пулемета M2 Browning калибра 12,7-мм с увеличенным вдвое темпом стрельбы (1200 выстрелов в минуту).

Как сообщал Курсор, на днях оккупированные позиции российских войск вокруг Андреевки, Донецкой области Украины, были успешно захвачены штурмовыми группами украинских сил обороны.

Ранее в ISW назвали ключевые условия для прорыва ВСУ на южном фронте. Аналитики подчеркнули, что прорыв может не произойти, если любое из этих предположений не будет реализовано, но пока есть признаки того, что ВСУ смогут выполнить ключевые условия.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!