В россии матери мертвого военного выдали пакет пельменей

В туве (*российская федерация) местная власть отблагодарила родных погибшего на войне в Украине солдата упаковкой пельменец.

Об этом сообщает «Униан».

Чиновники раздали продукты семьям ликвидированных оккупантов в рамках акции «Лепи добро». «Щедрые» подарки приурочили к Новому году, который в туве празднуют 17 февраля по лунному календарю «Шагаа».

Среди получивших пельмени была многодетная мать Валентина Ондар, младший сын которой «героически погиб» на войне в Украине, убивая украинцев в Лисичанске. Также против Украины воюет ее другой сын.

Ранее мы рассказывали, что в россии вертолет сперва пропал с радаров, а после совершил экстренную аварийную посадку. В данный момент известно о двух погибших.

Также «Курсор» сообщал, что российское министерство обороны «полностью отрезало» частную военную компанию «вагнер» от поставок боеприпасов, из-за чего наемники записали видеообращение. Предполагается, что успехи «вагнеровцев» угрожают минобороны рф, а также это связано с «уникальным провалом» российской армии.

Помимо этого в польской разведке сообщили, что спецслужбы рф планируют осуществить теракты внутри страны. По словам уполномоченного по безопасности информационного пространства Польши Станислава Жарына, кремль активно ведет информационную войну против стран, помогающих Киеву, чтобы сделать правдоподобными лживые тезисы и преступные действиям москвы.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!