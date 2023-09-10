ВСУ показали видео с эффектным уничтожением позиции россиян и пушки Д-30

Украинские военные из 40-й отдельной артиллерийской бригады имени Великого князя Витовта успешно ликвидировали артиллерийскую позицию россиян и пушку Д-30.
Об этом сообщили в Facebook подразделения.
Оккупанты обосновались среди гражданской застройки, где пытались скрыть артсистему благодаря густой растительности. Но украинской аэроразведке удалось зафиксировать технику ВС *рф и отработать по ее позициям.
"Громом и пламенем", – сказано в сообщении.
Также "Курсор" сообщал, что бывший депутат рф рассказал, какие неожиданные предпочтения «в плотских утехах» имеет путин.
* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!