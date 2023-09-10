Кабаева действительно связана с диктатором, но в другом ключе.

Бывший депутат *госдумы рф мария максакова заявила о нетрадиционной сексуальной ориентации владимира путина, который является поклонником мужского пола.

Об этом она сообщила в эфире Freedom.

Она упомянула о неофициальной любовнице диктатора кабаевой, которая, по словам максаковой, является "наложницей", необходимая путину для отвода глаз. По ее словам, кабаева принимает дорогие подарки и ведет роскошную жизнь, однако ей недолго предстоит быть "путинской сертифицированной наложницей" – та же судьба постигла людмилу путину-шкребневую, светлану кривоногих, ольгу кабо и прочих.

Максакова утверждает, что от всех этих женщин диктатор щедро откупился, обеспечив им роскошную жизнь. Тем не менее экс-депутат считает, что в действительности интимные интересы путина лежат в другой плоскости. По ее словам, они носят "спартанский характер" и связаны с античными балладами, а именно притчами о крепкой дружбе между мужчинами.

"Например, с виолончелистом Сергеем Ролдугиным, которому он расщедрился гораздо больше и подарил не только Дом музыки в Санкт-Петербурге, такой "Версаль", где он теперь "слушает" более юных молодых дарований, которые, вероятно, ласкают ему не только слух и взор, но и знаменитый панамский оффшор в 2 млрд долларов", – добавила она.

Ранее бывший работник Федеральной службы охраны рассказал, почему путин скрывается от собственной охраны.

Также "Курсор" сообщал, что экс-президент россии медведев угрожает США ядерным оружием.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!