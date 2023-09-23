Как ВСУ будут освобождать Бахмут на Донбассе - ответ украинской разведки

В районе населенного пункта продолжаются ожесточенные бои.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) намерены вернуть все свои территории, которые сейчас находятся под российской оккупацией. Они постепенно продвигаются на востоке страны и после освобождения двух сел в районе Бахмута (Донецкая область), они планируют вернуть под свой контроль город-крепость. Глава украинской разведки Кирилл Буданов рассказал, как это будет происходить.

Об этом он сообщил в интервью изданию theWarzone.

По словам главного украинского разведчика, деоккупация Клещеевки открыли вид на остальную местность. ВСУ сейчас хотят перекрыть все пути поставок россиян, которые идут в Бахмут, под их контролем уже находится ключевая трасса "Горловка-Бахмут".

Кирилл Буданов подчеркнул, что операция, которую хотят реализовать украинские военные, весьма похожа на российскую, но разница состоит в том, что оккупанты проводили лобовые атаки на город и теряли большое количество своих солдат. Украина же не намерена терять свой самый ценный ресурс, поэтому постарается сначала охватить населенный пункт, а потом в него зайти.

"Курсор" писал ранее, что война между Украиной и российской федерацией* длится более полтора года, и ежедневно на фронте погибает большое количество военнослужащих с обеих сторон. Но путинская армия теряет больше своих резервом.

Еще мы писали, что украинская бронетехника уже находится за последней линией российских оборонительных укреплений в западной части Запорожской области, через которые войска ВСУ продвигаются.

Напомним, что благодаря ударным дронам серии "Смерть оккупантам", работающим возле Бахмута, ВСУ удалось отследить перемещение российской пехоты и обнаружить враждебных наблюдателей. Момент обстрела попал на видео.