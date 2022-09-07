ВСУ за сегодня сбили уже два российских штурмовика Су-25

Вооруженные силы Украины сбили два российских штурмовика Су-25 «Грач».

Об этом командование Десантно-штурмовых войск ВСУ сообщает в Фейсбуке. По их информации, в одном из районов выполнения задач, подразделениями противовоздушной обороны 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады и 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ были успешно сбиты два российских штурмовика Су-25 «Грач» войск рф*.

Кроме того, ночью на восточном направлении противовоздушной обороной Воздушных сил уничтожены два вражеских беспилотника оперативно-тактического уровня.

ВСУ продолжают успешно уничтожать войска рф на всех направлениях. Так, за минувшие сутки, 6 сентября, ВСУ уничтожили еще 460 российских захватчиков, общие потери врага ориентировочно составляют около 50 610 человек.

Также мы сообщали, что в Кремле продолжают искать преемника путину: возможны два сценария. Пострадавшие от западных санкций представители российской элиты рассматривают кандидатуры для возможной замены российского диктатора, который принес стране статус изгоя и критично подорвал экономику.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!