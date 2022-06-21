Ввоз «евроблях» в Украину упрощен

В дополнение к трем пунктам пропуска, через которые разрешен беспошлинный ввоз транспортных средств на иностранных номерах, открыт пропуск через морские и речные порты.

Беспрепятственно ввезти и официально зарегистрировать (растаможить) автомобили на иностранных номерах снова стало возможно в Украине.

Кабинет министров принял постановление о разрешении ввоза авто через морские и речные порты.

Из-за начала войны в Украине после вторжения рф* в морских портах заблокированы тысячи автомобилей, которые не успели пройти процедуру регистрации и не были растаможены.

В апреле в Украине был принят закон с освобождением от пошлин при ввозе транспортных средств. Бесплатно было растаможено более 165 тысяч автомобилей с иностранной регистрацией.

Однако чтобы ввоз автомобилей из Европы не мешал транспортировке более важных для страны гуманитарных грузов и топлива, с мая украинские власти разрешили официальный ввоз автомобилей с иностранными номерами всего через три контрольно-пропускных пункта: Устилуг, Грушев и Малый Березный.

Согласно принятому Кабмином Украины решению, теперь ввозить автомобили на иностранных номерах снова можно через морские и речные порты. Это значит, что сотни украинцев наконец-то получат свои автомобили, которые они заказали еще в начале 2022 года.

Отметим, сейчас на рассмотрении находится законопроект об отмене с 1 июля нулевого растаможивания.

«Курсор» ранее писал, что аналитики рассказали, что будет с Украиной и россией после войны.

Также мы сообщали, что путин будет мстить президенту Казахстана за публичное унижение.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!