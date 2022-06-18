Аналитики рассказали, что будет с Украиной и россией после войны

В Белом доме еще до начала войны говорили, что полномасштабный военный конфликт россии* с Украиной может перерасти в затяжное противостояние. По крайней мере, такая версия обсуждалась в администрации Байдена.
И вот издание The Washington Post со ссылкой на источник в Белом доме.
В Штатах надеются, что поставки Украине нового вооружения, а также санкции, которые введены против россии, помогут переломить ситуацию на поле боя.
Вашингтон хочет обеспечить, чтобы россия не смогла захватить Украину, так как это поощрит путина на другие военные кампании в Европе. Возможно, москва захочет напасть даже на членов НАТО.
Представитель Госдепа добавил, что победа россии будет очень неблагоприятной для США. При этом, как считают аналитики, война Украины с рф может «закончиться» так же, как и война Северной и Южной Кореи — без формального конца и с образованием милитаризованного границы с оккупированной украинской территорией.
Ранее редакция нашего сайта сообщала, что Байден заявил, что путин не остановится на Украине, Европе грозит хаос.
Кроме того, редакция Курсора писала, что Галкин жестко высмеял путина и рассказал об ужасном будущем россии.
Еще напомним, что МИД россии отрицает вторжение своих войск в Украину и аннексию Крыма.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!