Аналитики рассказали, что будет с Украиной и россией после войны

В США надеются, что поставки Украине нового оружия, а также санкции и дипломатическая изоляция россии способны переломить ситуацию на поле боя и повлиять на развязывание войны дипломатическим путем.

В Белом доме еще до начала войны говорили, что полномасштабный военный конфликт россии* с Украиной может перерасти в затяжное противостояние. По крайней мере, такая версия обсуждалась в администрации Байдена.

И вот издание The Washington Post со ссылкой на источник в Белом доме.

В Штатах надеются, что поставки Украине нового вооружения, а также санкции, которые введены против россии, помогут переломить ситуацию на поле боя.

Вашингтон хочет обеспечить, чтобы россия не смогла захватить Украину, так как это поощрит путина на другие военные кампании в Европе. Возможно, москва захочет напасть даже на членов НАТО.

Представитель Госдепа добавил, что победа россии будет очень неблагоприятной для США. При этом, как считают аналитики, война Украины с рф может «закончиться» так же, как и война Северной и Южной Кореи — без формального конца и с образованием милитаризованного границы с оккупированной украинской территорией.

Ранее редакция нашего сайта сообщала, что Байден заявил, что путин не остановится на Украине, Европе грозит хаос.

Кроме того, редакция Курсора писала, что Галкин жестко высмеял путина и рассказал об ужасном будущем россии.

Еще напомним, что МИД россии отрицает вторжение своих войск в Украину и аннексию Крыма.