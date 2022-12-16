Высокопоставленные чиновники за месяц до войны предупредили путина о разрушительных последствиях санкций ‒ СМИ

За месяц до полномасштабного российского вторжения Эльвира Набиуллина и Герман Греф предупреждали *владимира путина о последствиях войны.

Об этом сообщает Financial Times.

Журналисты пишут, что за месяц до вторжения главу Центрального Банка и «Сбербанка» не посвятили в преступные планы кремля, а потому они, как и многие другие чиновники, узнали об этом по телевизору. Однако они примерно предполагали, что планирует путин.

Чтобы донести свою позицию Греф сделал целую презентацию и выступил в резиденции президента в Ново-Огарево. Он пытался предупредить диктатора о том, как на экономику повлияют международные санкции, если ситуация с Украиной обострится.

В частности, речь шла о падении ВВП на 30%, росте ставки ЦБ до 35% и ограничениях, которые «заставят бороться не только за передовые технологии, но и за предметы первой необходимости вроде лекарств и продовольствия». Президенту рф также рассказали, что введение «жестких санкций» станет причиной:

паники на финансовых рынках;

отбрасывании экономики на десятилетия назад;

геополитической катастрофы.

В ходе беседы путин поинтересовался, как можно смягчить эффект от санкций. По итогу путина так и не убедили.

Источник, близкий к Грефу, утверждает, что после 24 февраля тот «был совершенно потерян, в состоянии полного шока, больше остальных был уверен в том, что происходящее превратилось в катастрофу».

Помимо этого Набиуллина, по цвету одежды которой традиционно считывали настроение в ЦБ россии, носила только черную одежду после начала войны.

«Курсор» сообщал, что россия нанесла новые ракетные удары по Украине.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!