Председатель комитета Госдумы *рф по обороне андрей картаполов заявил, что россия теперь не защищена от атак украинских беспилотников.

По его словам, из-за огромных размеров российский территорий «всегда найдется лазейка», которая позволит чужим беспилотникам оказаться в рф. Он утверждает, что у средств ПВО есть определенные параметры по высоте и дальности, поэтому их нужно правильно расставлять.

По традиции, картаполов упомянул, что Украина пользуется данными, которые ей предоставляет Запад для атак по российским территориям. Благодаря этому украинская армия может запускать дроны по такому маршруту, чтобы быть вне зоны досягаемости ПВО. Также он упомянул, что в безопасности только военные предприятия.

Ранее «Курсор» сообщал, что российский террорист предрек будущее путина и сказал, что тот станет «ритуальной жертвой».