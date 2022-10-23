Взрыв на военном складе в Узбекистане: 16 раненых

В местном Минздраве утверждают, что среди пострадавших нет тяжело раненых и больных в критическом состоянии.

В Узбекистане в результате взрыва на складе Министерства обороны в поселке Малик Сырдарьинской области пострадали 16 человек. Об этом сообщает местное издание UzNews со ссылкой на данные Минздрава страны.

Отмечается, что 12 из 16 граждан, пострадавших в результате инцидента, были доставлены в медицинское учреждение Сырдарьинского района. Всем пострадавшим была оказана первая медицинская помощь. Четыре человека были госпитализированы.

«В частности, 7 пациентам была оказана амбулаторная помощь, а 4 пациента помещены под стационарное наблюдение в Сырдарьинском филиале Республиканского центра скорой медицинской помощи. Среди пострадавших нет тяжело раненых и больных в критическом состоянии», – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в Узбекистане на военном складе прогремел мощный взрыв. Стекла во многих домах и магазинах были выбиты, также были разрушены некоторые конструкции.

Как сообщал Курсор, на прошлой неделе произошел взрыв на шахте в Турции, число погибших превысило 40 человек.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уже посетил место Амасра, где произошла трагедия. Он подчеркнул, что любая халатность будет наказана. Эрдоган также подтвердил гибель 41 горняка.

В свою очередь, министр энергетики Фатих Донмез заявил, что спасательные работы почти завершены. По его словам, предварительные оценки указывают на то, что взрыв, вероятно, был вызван газом, выделяемым в угольных шахтах. Расследованием инцидента занимаются правоохранители.

Также Курсор информировал о том, что во временно оккупированном россией* украинском городе Севастополь 2 октября около 15:00 в центральной части города прогремел мощный взрыв.

Тем временем назначенный россией председатель Севастополя Михаил Развожаев объяснил взрыв в центре города «ударом молнии».

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!