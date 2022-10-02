Мощный взрыв в Севастополе: оккупанты говорят об ударе молнии

Во временно оккупированном россией* украинском городе Севастополь 2 октября около 15:00 в центральной части города прогремел мощный взрыв.
Об этом сообщает Радио Свобода.
В то же время, как уточняет телеграмм-канал «Крымский ветер», взрыв произошел на проспекте генерала острякова рядом с ТЦ «московский». О взрыве в доме быта также сообщает телеграмма-канал «ЧП Севастополь», добавив, что на месте работают сотрудники российской полиции и пожарные.
Тем временем назначенный россией председатель Севастополя Михаил Развожаев объяснил взрыв в центре города «ударом молнии». Об этом он написал в телеграмме со ссылкой на российских спасателей.
Как известно, начиная с августа в Крыму и Севастополе почти каждый день слышны звуки взрывов. Российские власти объясняют это стрельбой по «украинским беспилотникам» и «работой ПВО».
Как сообщал Курсор, накануне в оккупированном российской федерацией Крыму горел аэропорт Бельбек. Так называемый «губернатор» оккупированного Севастополя Михаил Развожаев заявил, что на аэродроме Бельбек произошла «внештатная ситуация».
«По информации спасателей во время посадки, самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и вспыхнул. Сейчас на месте работают пожарные расчеты», — заявил Развожаев.
Позже он уточнил, что «пилот успел эвакуироваться. Пожар оперативно потушен, аэродром не пострадал».
Также мы сообщали о том, что в украинской разведке рассказали, когда ВСУ вернут оккупированный Крым. По словам начальника главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилла Буданова, Украина намерена вернуть Крым под свой контроль и скоро это сделает — ВСУ вернутся туда с оружием, так как другого варианта не существует.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!