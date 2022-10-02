Мощный взрыв в Севастополе: оккупанты говорят об ударе молнии

Начиная с августа в Крыму почти каждый день слышны звуки взрывов. Российские власти объясняют это стрельбой по «украинским беспилотникам» и «работой ПВО».

Во временно оккупированном россией* украинском городе Севастополь 2 октября около 15:00 в центральной части города прогремел мощный взрыв.

Об этом сообщает Радио Свобода.

В то же время, как уточняет телеграмм-канал «Крымский ветер», взрыв произошел на проспекте генерала острякова рядом с ТЦ «московский». О взрыве в доме быта также сообщает телеграмма-канал «ЧП Севастополь», добавив, что на месте работают сотрудники российской полиции и пожарные.

Тем временем назначенный россией председатель Севастополя Михаил Развожаев объяснил взрыв в центре города «ударом молнии». Об этом он написал в телеграмме со ссылкой на российских спасателей.

Как известно, начиная с августа в Крыму и Севастополе почти каждый день слышны звуки взрывов. Российские власти объясняют это стрельбой по «украинским беспилотникам» и «работой ПВО».

Как сообщал Курсор, накануне в оккупированном российской федерацией Крыму горел аэропорт Бельбек. Так называемый «губернатор» оккупированного Севастополя Михаил Развожаев заявил, что на аэродроме Бельбек произошла «внештатная ситуация».