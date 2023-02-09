Взрыв в Киеве, есть погибший: первые подробности

В столице Украины, Киеве, прозвучал взрыв на территории бывшего завода.

Это подтвердил мэр города Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

На место происшествия в Дарницком районе уже отправили спасательные службы, эксперты будут выяснять причину взрыва. Под завалами могут быть люди, а также Кличко добавил, что, по предварительной информации, один человек погиб.

«В результате взрыва в одноэтажном складском помещении на территории бывшего завода произошло разрушение здания на площади 500 кв. м. Один человек погиб. Трое пострадавших были извлечены из-под завалов. Спасательно-розыскные работы продолжаются. Причины взрыва выясняются», — рассказал он.

В Киевской городской военной администрации рассказали, что по предварительной информации в 15:45 по местному времени взорвался газовый баллон.

«Есть пострадавшие, информация уточняется», – сказано в сообщении.

Трех человек вытащили из-под завалов на месте взрыва, им оказывают медицинскую помощь.



Ранее мы рассказывали, что в *новосибирске (россия) из-за взрыва в жилом доме обвалился подъезд 5-этажного дома. На месте происшествия образовался пожар на площади 300 кв. метров.

По словам местных жителей, в последние дни они несколько раз жаловались на запах газа, а также недавно квартиры обходили неизвестные люди, предлагавшие заменить газовые шланги на новые. В МЧС рф отметили, что не будут восстанавливать жилой дом, а всех жильцов расселят. Каждому пострадавшему от взрыва выплатят по 32 тысячи рублей. Видео с места происшествия смотрите здесь.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!