В зимний период в российской федерации* часто происходят подобные происшествия, что связано с проблемами газораспределяющих компаний и их сетями. И случай в новосибирске не первый и не последний.

Подробнее об инциденте сообщает ряд российских Telegram-каналов.

После случившегося, на месте происшествия образовался пожар на площади 300 кв. метров, полностью обрушился средний подъезд пятиэтажки.

Местные жители рассказали, что за последние сутки дважды жаловались на запах газа, а за несколько дней до этого квартиры обходили неизвестные люди, предлагавшие заменить газовые шланги на новые.

На данный момент жильцам дома организован сбор гуманитарной помощи: теплых вещей, предметов первой необходимости, постельного белья и продуктов длительного хранения. Каждому жильцу пострадавшего от взрыва газа дома в Новосибирске выплатят по 32 тысячи рублей.

В МЧС рф отмечают, что восстанавливать жилой дом не будут, а всех жильцов расселят.

Ранее «Курсор» информировал, что взрыв в Киеве попал в эфир британского телеканала Sky News. Телеведущая телеканала не ожидала оказаться практически в эпицентре взрыва в украинской столице. В результате взрыва один человек погиб и еще двое получили ранения.

Напоминаем, что на металлургическом заводе под москвой раздался взрыв. Инцидент произошел на заводе компании «Молирен», который занимается металлургией и органической химией. Предприятие расположено в 145 км от российской столицы в городе Рошаль.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!