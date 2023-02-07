Взрыв в россии, есть погибшие

Спасатели утверждают, что под завалами взорвавшегося здания могут находиться люди.

В городе Ефремов (Тульская область, *россия) из-за взрыва газа в городе обрушился подъезд жилого дома.

Об этом сообщает SVTV News.

В результате происшествия погибли четыре человека. В МЧС сообщили, что под завалами могут находиться люди. Прокуратура Тульской области подтвердила факт обрушения из-за взрыва газа, и начала проверку.

В здании разрушены полностью или частично восемь квартир, добавили в экстренных службах. В Единой диспетчерской службе Ефремова подтвердили информацию об обрушении подъезда и сообщили, что данные о пострадавших уточняются.

По информации МЧС, информация об обрушении в жилом доме поступила в 16:46. Прибывшие на место спасатели установили, что произошло обрушение одного подъезда пятиэтажного жилого газифицированного дома с пятого по второй этажи. Там произошел взрыв. Спасатели приступили к разбору завалов и проведению поисковых работ.

«В готовности к выезду находится аэромобильная группировка Тульского спасательного центра МЧС россии», – заявили в ведомстве.

Также на месте ЧП работают также бригады медиков, следователи и криминалисты.

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