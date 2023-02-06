В россии пытались похитить Ленина из мавзолея

В *москве (россия) в ночь на 6 февраля 42-летний мужчина попытался проникнуть в Мавзолей с целью похищения тела основателя СССР Владимира Ленина.

Об этом сообщает MK.RU.

Он пришел посреди ночи на Красную площадь и попытался открыть двери Мавзолея. Попытка не увенчалась успехом и силовики задержали мужчину в центре российской столицы.

Во время проведения допроса арестованный сознался, что хотел похитить тело Ленина. На место происшествия прибыла скорая помощь, после чего медики обнаружили у мужчины психиатрическое расстройство на фоне опьянения.

Ранее мы рассказывали, что в российском городе Воронеж работники ДПС заметили, что водитель Toyota Land Cruiser совершал на джипе опасные маневры посреди дороги. Они хотели его остановить, но мужчина проигнорировал требования правоохранителей и началась погоня при участии нескольких экипажей.

Во время преследования нарушитель правил дорожного движения неожиданно начал стрелять по машине правоохранителей из фейерверка, а также выяснилось, что в это время в салоне автомобиля находилось экзотическое животное. Видео погони и больше подробностей об этом инциденте находятся в нашем материале.

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Помимо этого недавно журналисты выяснили, что глава русской православной церкви патриарх Кирилл, владимир гундяев, в 70-х годах прошлого века был сотрудником КГБ в Швейцарии, где занимался разведкой.

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