Взрывы в Киеве: российские ракеты попали в жилые дома, есть пострадавшие

Армия рф нанесла удары крылатыми ракетами по столице Украины, повреждены жилые дома, сообщается о работе спасателей и эвакуации из двух домов.

Рано утром в воскресенье, пока мирные жители еще спали, прогремели взрывы в столице Украины. Ракетный обстрел войсками рф* проводился по жилому сектору. Крылатая ракета попала в крышу жилой девятиэтажки в Шевченковском районе и снесла несколько верхних этажей.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Он рассказал: «На месте «прилетов» уже работают врачи и спасатели. Они эвакуируют людей из двух домов».

По информации местных властей по Киеву и области выпущено 14 ракет. Спасатели борются с огнём. Место трагедии оцеплено полицией.

Из-под завалов разрушенного дома вытащили шестилетнюю девочку. Информация о жертвах и потерпевших уточняется.

Также взрывы прогремели в Николаеве на юге Украины. Обстрелы украинских городов усилились после предоставления Украине статуса кандидата в члены ЕС и передаче американских реактивных систем залпового огня M142 HIMARS.

В ночь на субботу российские оккупанты выпустили по украинским городам по меньшей мере 48 ракет, сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Он сказал: «Россия все еще пытается запугать Украину, вызвать панические настроения и заставить бояться Z-монстров. Украина все знает, ко всему готова и обязательно за все зло накажет…».

«Курсор» писал ранее, что эксперт рассказал, как путин может попробовать захватить Литву.

Мы сообщали, украинская разведка раскрыла жуткий план россии по втягиванию Беларуси в войну.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!