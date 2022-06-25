Эксперт рассказал, как путин может попробовать захватить Литву

С 18 июня литовцы перекрыли транзит подсанкционных грузов между Калининградской областью и основной территорией рф. Из-за этого путин может решиться на войну против Литвы.

В россии* могут пойти в наступление на Литву. Более того, командование российских войск рассчитывает на очередной блицкриг.

Об этом рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко 24 каналу.

По его словам, владимир путин собирается начать нападение на Литву с территории Беларуси. Он планирует, что его войска начнут быстрое наступление, пока НАТО будет перебрасывать свои подразделения в страны Балтии.

План, по его словам, неоднократно описывался даже западными экспертами.

Также рф может перекрыть Суварский коридор и отрезать Литву от Польши. Войска россии даже провели артиллерийские учения в том районе, чтобы напугать литовцев.

Ранее наш сайт сообщал, что после прихода солдат рф жизнь людей в Мариуполе свелась к тому, чтобы добыть еду и воду.

Кроме того, Курсор писал, что отставной генерал бундесвера рассказал, чем закончиться война Украины и россии.

Еще напомним, что эксперт рассказал, почему президент Казахстана решил унизить путина.