В россии* могут пойти в наступление на Литву. Более того, командование российских войск рассчитывает на очередной блицкриг.
Об этом рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко 24 каналу.
По его словам, владимир путин собирается начать нападение на Литву с территории Беларуси. Он планирует, что его войска начнут быстрое наступление, пока НАТО будет перебрасывать свои подразделения в страны Балтии.
План, по его словам, неоднократно описывался даже западными экспертами.
Также рф может перекрыть Суварский коридор и отрезать Литву от Польши. Войска россии даже провели артиллерийские учения в том районе, чтобы напугать литовцев.
Ранее наш сайт сообщал, что после прихода солдат рф жизнь людей в Мариуполе свелась к тому, чтобы добыть еду и воду.
Кроме того, Курсор писал, что отставной генерал бундесвера рассказал, чем закончиться война Украины и россии.
Еще напомним, что эксперт рассказал, почему президент Казахстана решил унизить путина.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!