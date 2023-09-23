Взрывы в Севастополе - в городе воют сирены, россияне в панике

Жители Крыма сообщают о звуках летящих ракет.

Утром, 23 сентября, город Севастополь, находящийся под временной оккупацией *россии, оказался под новой ракетной атакой.

Об этом пишут ряд пропагандистских СМИ.

Местные журналисты сообщают, что якобы украинские ракеты "Нептун" или "Гарпун" были "сбиты" над Севастополем. По их данным, ракеты были запущены якобы с Одесской области. В городе сработали сирены воздушной опасности.

Также сообщается, что идет атака беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и ракетами берегового комплекса. Местный "гауляйтер" михаил развожаев сообщил о работе системы противовоздушной обороны, которая, как он заявил, успешно справилась с поставленными задачами.

По его словам, ракетные обломки упали в районе причала в Сухарной балке. Все спецслужбы выехали на место инцидента. Фото и видео, появившиеся в сети, показывают густую дымку над этим районом, где располагается флотский арсенал российской федерации.

Напомним, Севастополь вторые сутки находится под взрывами. Накануне в ВСУ подтвердили, что нанесли удар по черноморскому флоту оккупантов, в результате чего армия рф понесла большие потери.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!