Япония удалила украинский «Азов» из перечня международных террористических организаций

По информации Японии, «Азову» были принесены извинения за занесение в реестр террористических организаций, основанное на формулировке подразделения в российской википедии как «неонацистской организации».

Отдельный отряд специального назначения «Азов», который является подразделением в составе Национальной гвардии Украины, защищает сейчас южноукраинский город Мариуполь, находящейся под осадой армии рф* с 25 февраля.

Служба безопасности Японии официально удалила «Азов» из списка «Международный терроризм 2021» и принесла извинения бойцам подразделения.

Само существование полка «Азов» настолько пугает путина, что россия использовала его как повод для полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля.

Сейчас «Азов» выдерживает длительную осаду россией Мариуполя, где еще остается в подвалах и бомобоубежищах около 130 тысяч женщин, детей и стариков.

Ранее сообщалось, что Япония протестует против оккупации Курильских островов россией. Власти Японии высказали протест против проведения россией военных учений возле Курильских островов, которые считает своей территорией.

Также сообщалось, что мэр Мариуполя заявил, что город разрушен на 90 процентов после более чем месячной осады. Около 130 тысяч человек остаются в заблокированном городе, постоянно подвергаясь атакам русских, которые в основном исходят «с моря», говорит Бойченко. Попытки эвакуации продолжают сталкиваться с неудачами.

«Курсор» передавал информацию ранее, что российские военные насильно вывезли из Украины более 40 тысяч жителей Мариуполя. Российские военные силой либо обманом вывозят украинцев из осажденного города на территорию рф. Причем, детей нередко разлучают с их родителями.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!