В Пентагоне подтвердили, что именно рф нанесла ракетный удар по Краматорску

В Пентагоне заявили, что атака железнодорожного вокзала в Краматорске ракетой «Точка У» была произведена российскими террористическими войсками. Отметим, что из-за этого теракта погибли 50 человек.
Об этом сообщил высокопоставленный чиновник Министерства обороны США на закрытом брифинге для журналистов.
По словам чиновника, в США не купились на возражения россиян, будто бы они не ответствен за этот удар. Сперва в рф заявили об успешном ударе, однако затем начали все отрицать.
Кроме того, в Пентагоне предполагают, что для будущего наступления на Краматорск будет задействована 18-я мотострелковая дивизия вс рф, которую сформировали только в 2018 году.
Ранее наш сайт сообщал, что российские войска отлавливают мужчин на улицах оккупированного Донбасса и отправляют в «армию».
Кроме того, редакция Курсора писала, что в Украине прогнозируют новые столкновения с россиянами даже после войны.
Еще напомним, что Словакия передала Украине комплексы противовоздушной обороны С-300.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!