В Пентагоне подтвердили, что именно рф нанесла ракетный удар по Краматорску

Пентагон также считает, что Россия задействует 18-ю мотострелковую дивизию ВС РФ для наступления на Краматорск, сформированную в 2021 году. Дивизия состоит из трех мотопехотных полков, а также бронетанкового полка.

В Пентагоне заявили, что атака железнодорожного вокзала в Краматорске ракетой «Точка У» была произведена российскими террористическими войсками. Отметим, что из-за этого теракта погибли 50 человек.

Об этом сообщил высокопоставленный чиновник Министерства обороны США на закрытом брифинге для журналистов.

По словам чиновника, в США не купились на возражения россиян, будто бы они не ответствен за этот удар. Сперва в рф заявили об успешном ударе, однако затем начали все отрицать.

Кроме того, в Пентагоне предполагают, что для будущего наступления на Краматорск будет задействована 18-я мотострелковая дивизия вс рф, которую сформировали только в 2018 году.

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