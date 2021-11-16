Западные СМИ назвали причины катастрофической ситуации с эпидемией COVID-19 в России

Корреспондент французского издания Le Monde в Москве Бенуа Виткин. пытался выяснить причины провала по вакцинации от COVID-19 в России.

По мнению западных аналитиков, это поразительно, поскольку Россия одной из первых заявила о разработке вакцины от COVID-19.

Об этом сообщает Inopressa.ru.

«Я понимаю страх людей и их недоверие к государству, но когда вы видите ситуацию, сомнений быть не должно», – заявила 48-летний страховой агент Диана Струкова.

Сейчас смертность от COVID-19 в России ежегодно достигает 1 тыс 200 человек в день. При этом данную статистику считают заниженной.

С начала эпидемии избыточная смертность по сравнению со средним показателем за предыдущие годы превысила 720 тыс. смертей, что делает Россию одной из самых пострадавших от COVID-19 стран.

«Этот аргумент должен был бы иметь большее значение, чем лотереи или информационные кампании. Тем не менее, российское население остается одним из наименее вакцинированных в Европе: по состоянию на 11 ноября 34,5% россиян получили две дозы одной из трех национальных вакцин», – отмечают журналисты издания Le Monde.

По словам авторов статьи, усиленная пропаганда российских вакцин от COVID-19, а также регулярная дискредитация вакцин западного производства немного повысили уровень доверия населения к отечественным препаратам.

«Недоверие россиян оказывается несомненно глубже, чем где-либо еще. Оно влияет на отношения с государством как в этой стране, так и в более широком смысле на всем постсоветском, даже посткоммунистическом пространстве. В России общественная сфера и политическая арена в большинстве случаев рассматриваются как грязные и опасные пространства, где царят коррупция и насилие, от которых любой здравомыслящий гражданин предпочтет держаться подальше. Отсюда проистекает основанный на прагматизмеособый пакт, заключенный между правителями и населением: первые могут свободно управлять «их» страной по своему усмотрению и даже обогащаться, лишь бы они оставили в покое граждан в их повседневной жизни», – пишет Бенуа Виткин.

«Мы привыкли жить на нашей стороне, а они остаются на своей, — резюмирует пенсионерка Татьяна. — Каждый здесь знает, что ему нужно выкручиваться самому или с помощью своей семьи. А от государства мы ожидаем только минимума», – пояснила Татьяна, бывший бухгалтер.

Однако российское правительство так и не разработало эффективных мер по повышению уровня доверия к кампании по вакцинации от COVID-19.

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