Власти Израиля не разрешили легендарным российским хоккеистам въехать в страну

Хоккейный матч с участием именитых спортсменов из России под угрозой срыва, поскольку правительственная комиссия, выдающая разрешения на въезд, не разрешила российской делегации посетить Израиль.

Во главе российской делегации в Израиль должен был прибыть легендарный хоккеист Вячеслав Фетисов. Россияне должны были прибыть 16 ноября.

Об этом сообщает 9 канал.

Хоккейный матч между сборной звезд российского и советского хоккея и израильскими спортсменами должен был быть приурочен к к 30-летию восстановления дипломатических отношений между Россией и Израилем.

Предполагалось провести два поединка: один со сборной Израиля и еще один с молодежной сборной страны.

Организаторы мероприятия выразили надежду, что в правительстве выдадут разрешение на въезд именитых российских спортсменов, однако по всей видимости запрет на въезд был введен в связи с переносом сроков по разрешению на въезд для туристов из России только с 1 декабря.

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