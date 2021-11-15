Власти Израиля не разрешили легендарным российским хоккеистам въехать в страну

Во главе российской делегации в Израиль должен был прибыть легендарный хоккеист Вячеслав Фетисов. Россияне должны были прибыть 16 ноября.
Об этом сообщает 9 канал.
Хоккейный матч между сборной звезд российского и советского хоккея и израильскими спортсменами должен был быть приурочен к к 30-летию восстановления дипломатических отношений между Россией и Израилем.
Предполагалось провести два поединка: один со сборной Израиля и еще один с молодежной сборной страны.
Организаторы мероприятия выразили надежду, что в правительстве выдадут разрешение на въезд именитых российских спортсменов, однако по всей видимости запрет на въезд был введен в связи с переносом сроков по разрешению на въезд для туристов из России только с 1 декабря.
Курсор уже сообщал, что в России пожаловались на известную израильскую писательницу.
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