Завербованный ЧВК «Вагнер» сбежал из фронта и хочет вернуться в тюрьму – СМИ

Завербованный ЧВК «Вагнер» заключённый из Красноярского края сбежал в *россию и хочет вернуться в тюрьму.

Об этом сообщает New York Times.

С изданием связался Игорь Матюхин, который ранее отбывал срок за кражу (журналисты не уточнили, по какой именно статье и к какому сроку приговорили мужчину). По его словам, к нему в колонию в Красноярском крае на вертолёте прибыл лично пригожин.

«Повар путина» вербовал заключённых поехать на войну в Украине. Матюхин согласился и записался в ряды его ЧВК.

По словам осуждённого, ему удалось сбежать, когда на тренировочный лагерь напали силы ВСУ. По данным журналистов, он «пытается вернуться в свою тюрьму из укрытия в россии».

Также «Курсор» сообщал, что в Мелитополе «кадыровцы» изнасиловали пропагандистку НТВ и избили оператора.

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