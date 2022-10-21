Зеленский лишил гражданства самых известных украинских евреев

В Офисе президента Украины подтвердили информацию о лишении гражданства Игоря Коломойского, Геннадия Корбана, Игоря Васильковского, Вадима Рабиновича и еще несколько человек.

Народный депутат от фракции «Голос» Ярослав Юрчишин заявил, что имеет официальное подтверждение от Офиса президента о подлинности указа президента Владимира Зеленского о лишении их гражданства Украины.

Об этом он сказал в интервью Елене Трибушной для YouTube-канала «Есть вопросы».

Юрчишин заявил, что он отправил депутатский запрос по этому вопросу и получил письмо от представителя Офиса президента Алексея Днепрова. Днепров подтвердил, что Зеленский действительно лишил гражданства Украины Коломойского и еще девяти человек.

«…Это не первый указ, лишающий украинских граждан гражданства Украины при двойном гражданстве. Процедуры как таковой в принципе не существует, но есть четкое положение законодательства, что если человек имеет второе гражданство, он добровольно отказался от украинского и не может быть гражданином Украины. … Это персональная информация, [указ] и должна быть секретной», — отметил депутат.

Юрчишин еще 12 октября в своем Telegram написал, что Рабинович и Васильковский все еще остаются народными депутатами Украины.

Ранее Курсор писал, что у олигарха Игоря Коломойского провели обыски. Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) провели обыск у олигарха Игоря Коломойского, у которого изъяли документы и гаджет, а также загрузили его содержимое.

Напомним, что в россии* завели уголовное дело на украинского олигарха Игоря Коломойского. В рф возбуждено уголовное дело в отношении бывших владельцев украинского «ПриватБанка» Игоря Коломойского о хищении порядка 860 тыс. тонн нефти.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!