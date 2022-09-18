У олигарха Игоря Коломойского провели обыски: СМИ

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) провели обыск у олигарха Игоря Коломойского, у которого изъяли документы и гаджет, а также загрузили его содержимое.

Это произошло в рамках расследования дела о завладении имуществом и средствами компании «Укрнафта» почти на 13 миллиардов гривен в 2015 году.

Об этом сообщает ZN.UA.

Свидетели этого события сообщили, что правоохранители прибыли к Коломойскому утром 18 сентября, в воскресенье, на курорт Буковель, где тот проживает. По информации журналистов, в НАБУ факт проведения обыска подтвердили и рассказали, что впервые были проведены подобные действия, о которых заранее никого не предупредили.

Сообщается, что в данный момент олигарх пока не проходит по этому делу как обвиняемый, какое-либо подозрение ему не объявили. Одновременно с этим Коломойский – совладелец «Укрнафты», где недавно прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины (САП) и детективы НАБУ предъявили подозрения в финансовых махинациях многим лицам, среди которых:

бывший председатель правления «Укрнафты»;

бывшая заместительница руководителя управления по продаже нефти, газа и продуктов нефте и газопереработки «Укрнафты»;

бывшая руководительница отдела контроля за учетом и поставками нефти и нефтепродуктов ПАО «Укрнафты»,

бывшие директора пяти коммерческих предприятий, одного из которых задержали.

Дело открыли по статье о «завладении чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах». Речь идет о почти 13 миллиардах гривен (около 383 миллионов долларов). Несколько лет назад правоохранители подготовили подозрения, но бывший руководитель САП Назар Холодницкий не стал их подписывать, в отличие от нового руководителя Александра Клименко.

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* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!