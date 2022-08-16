Зеленский назвал главный страх путина и рассказал, как его использовать

Президент Украины Владимир Зеленский снова настоял на том, чтобы Европа ограничила въезд гражданам рф* и объяснил, как это отразится на путине.

Украинский президент Владимир Зеленский рассказал, что владимир путин больше всего боится за свою жизнь и этот страх нужно правильно использовать, чтобы как можно быстрее прекратить войну в Украине.

Об этом он сообщил в интервью Washington Post.

По его словам, идеальными санкциями против рф является эмбарго на энергоресурсы, а также запрет на въезд россиянам в страны Евросоюза. Он объяснил, что закрытие границ может помочь гражданам рф пересмотреть свою философию, чтобы они перестали посягать на чужие территории.

Зеленский уверен, что все россияне ответственны за то, что их страной управляют люди, которые развязали полномасштабную войну. Пришло время заявить им о несогласии с таким режимом, потому что это единственный способ повлиять на главу кремля.

Президент Украины считает, что путин очень боится за свою жизнь, это его единственный страх, и его жизнь зависит от того, угрожает ли ему внутреннее население. Если люди начнут давить на власть, тогда будут результаты и война в Украине завершится.

По его словам, нужно на год закрыть границы, и тогда будут видны результаты.

«Курсор» писал ранее, что о вторжении российской федерации в Украину правительство знало еще в октябре 2021 года, но по словам президента Владимира Зеленского, если бы общественность была бы предупреждена о войне заранее, то россия бы оккупировала страну за несколько дней.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!