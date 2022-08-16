Зеленский ответил, почему украинцев не предупредили о вторжении рф

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что если бы украинцев предупредили о российском вторжении, то страну оккупанты захватили бы за несколько дней.

О вторжении российской федерации* в Украину правительство знало еще в октябре 2021 года, но по словам президента Владимира Зеленского, если бы общественность была бы предупреждена о войне заранее, то россия бы оккупировала страну за несколько дней.

Об этом он сообщил изданию WP.

«Если бы мы это сообщили, а этого хотели некоторые люди, тогда я бы терял 7 миллиардов долларов в месяц, начиная с октября прошлого года, и в тот момент, когда россияне действительно атаковали, они бы нас захватили за три дня», — отметил Зеленский.

По словам президента, молчание властей о планах российских оккупантов позволило бы избежать массовой эмиграции и в целом сохранить Украину.

Зеленский подчеркнул, если бы в стране посеяли хаос среди людей, то россиянам бы это сыграло на руку, потому что во время паники люди начинают бежать из страны.

Также он добавил, что когда вторжение российской федерации произошло, то Украина была настолько сильной насколько могли быть.

«Курсор» писал ранее, что президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что американская разведка не раз предупреждала президента Украины Владимира Зеленского о готовящемся российском вторжении. Однако он «не хотел об этом слышать».

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