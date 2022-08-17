Зеленский ответил, почему рф целенаправленно бьет по гражданским объектам

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что российская армия намеренно расстреливает от танков и артиллерии жилые квартиры и объяснил почему.

российская федерация* продолжает обстреливать территорию Украины, нанося удары как по военным объектам, так и по гражданским. И жилые кварталы, как считает Владимир Зеленский, военные рф обстреливают намеренно, чтобы забрать в украинцев ощущение дома.

Об этом он рассказал на своей странице в Telegram.

Украинский президент отметил, что у каждого человека есть домашнее пространство, но оно не ограничивается своим домом или квартирой, оно является частью города или села, где человек общается, работает, воспитывает детей и встречается с друзьями.

Российские оккупанты же целенаправленно обстреливают дома украинцев из танков и накрывают жилые кварталы из артиллерии, чтобы уничтожить это пространство и убить у граждан Украины чувство дома.

«Курсор» писал ранее, что по словам министра обороны Украины Алексея Резникова, постоянные обстрелы города Энергодар и территории вокруг Запорожской АЭС со стороны россии является «провокацией и этакой игрой на «ядерных нервах» мирового общества в целом».

Еще мы писали, что в сети появилось видео, на котором можно увидеть сильно поврежденный многоквартирный жилой дом в Харькове. Напомним, что город продолжают обстреливать с самого начала войны и по сей день.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!