В Украине озвучили причину обстрелов россиянами Запорожской АЭС

По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, постоянные обстрелы города Энергодар и территории вокруг Запорожской АЭС со стороны россии* является «провокацией и этакой игрой на «ядерных нервах» мирового общества в целом».

Об этом глава Минобороны Украины заявил в интервью Голосу Америки.

По словам Резникова, украинские военные не обстреливают территорию вблизи Запорожской АЭС, так как понимают все риски ядерной опасности.

«Нам нет смысла этого делать, потому что сегодня мы понимаем весь уровень ядерной опасности по отношению к человечеству. Мы пережили в 1986 году Чернобыльскую трагедию. Именно украинцы знают, что такое Чернобыльская трагедия. Сколько человек погибло от этого излучения», — заявил министр.

Резников добавил, что Украина обращается к МАГАТЭ и всему международному сообществу. чтобы они вмешались в ситуацию и хоть как-то повлияли для того, что предотвратить новую ядерную катастрофу на территории Европы.

Министр отметил, что россияне обстреливают ЗАЭС, чтобы «держать нас всех с вами заложниками».

Ранее сообщалось, что МАГАТЭ предпринимает попытки, чтобы их эксперты были допущены на ЗАЭС. Кроме этого, Соединенные штаты призывают демилитаризировать зону вокруг Запорожской АЭС, но власти россии не соглашаются.

Ранее Курсор писал, что владимир путин опять передумал: названы новые цели «спецоперации» в Украине. Войска рф за последние недели практически не продвинулись ни на одном направлении, при этом удерживать захваченных территории им становиться все труднее. Видимо, это и заставило власти рф опять придумать новые цели своей так называемой «спецоперации».

Курсор сообщал, решится ли российская элита на переворот в Кремле. В СМИ распространяются слухи о том, что российская элита очень недовольна действиями владимира путина. Однако отстранить его от власти никто не может.

Также мы сообщали, что в Кремле продолжают искать преемника путину: возможны два сценария. Пострадавшие от западных санкций представители российской элиты рассматривают кандидатуры для возможной замены российского диктатора, который принес стране статус изгоя и критично подорвал экономику.

Кроме того, Курсор писал, что генерал рассказал, когда в Украине закончится горячая фаза войны.

Еще напомним, что посол Польши рассказал, как ВСУ могли бы предотвратить трагедию в Мариуполе.