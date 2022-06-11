Зеленский не хотел слушать о российском вторжении в Украину — Байден

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что американская разведка не раз предупреждала президента Украины Владимира Зеленского о готовящемся российском вторжении. Однако он «не хотел об этом слышать».
Об этом Байден заявил во время мероприятия в Лос-Анджелесе.
По словам американского президента, ничего подобного не происходило со времен Второй мировой войны. Однако у Пентагона были данные, которые подтверждают, что путин собирался отдать приказ войскам перейти границу Украины.
Напомним, что западные СМИ на протяжении двух месяце писали о том, что россия готовится начать полномасштабное вторжение в Украину. Более того, даже назывались конкретные даты.
Ранее редакция Курсора сообщала, что премьер-министр Венгрии заявил, что у Украины невысокие шансы на победу.
Кроме того, наш сайт писал, что аналитик назвал главную цель путина в Украине.
Еще напомним, что все больше мирных жителей в Украине погибают из-за неточности ракетных ударов россии.
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