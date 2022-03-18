Зеленский ожидает прогресс по заявке Украины на членство в ЕС в течение нескольких месяцев

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разговаривал с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен по поводу членства Украины в Европейском Союзе.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разговаривал с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в пятницу, и Украина ожидает прогресса в рассмотрении своей заявки на вступление в Европейский союз в ближайшие месяцы.

«Имел содержательный разговор с президентом Еврокомиссии», — написал Зеленский в Twitter. «Заключение ЕС по заявке Украины (Украины) на членство в ЕС будет подготовлено в течение нескольких месяцев. Правительство Украины и ЕС проинструктированы. Двигаемся к нашей стратегической цели вместе».

Had substantial conversation with EC President @vonderleyen.

EC opinion on UA application for #EU membership will be prepared within few months.

UA Government and EC are instructed. Moving to our strategic goal together. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 18, 2022

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