Зеленский ожидает прогресс по заявке Украины на членство в ЕС в течение нескольких месяцев

14:50, Сегодня
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Владимир Зеленский фото
Фото: Пресс-служба Офиса президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разговаривал с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен по поводу членства Украины в Европейском Союзе.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разговаривал с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в пятницу, и Украина ожидает прогресса в рассмотрении своей заявки на вступление в Европейский союз в ближайшие месяцы.

«Имел содержательный разговор с президентом Еврокомиссии», — написал Зеленский в Twitter. «Заключение ЕС по заявке Украины (Украины) на членство в ЕС будет подготовлено в течение нескольких месяцев. Правительство Украины и ЕС проинструктированы. Двигаемся к нашей стратегической цели вместе».

«Курсор» писал, что российский пропагандист раскрыл правду о терроре украинского Мариуполя. По его словам, несколько недель росСМИ рассказывали россиянам об «успехах» их армии на войне с Украиной, скрывая то, что происходит на самом деле. А о масштабных потерях пропагандисты и вовсе не упоминали.

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Автор материала:
Кати Адхам
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