Зеленский: путин не готов к наступлению с территории Беларуси

Президент *россии владимир путин не готов к нападению на Украину с территории Беларуси, поскольку российские войска уже не столь сильны, как были год назад.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью «ВВС«.

«Я думаю, что он не готов. И это будет большой ошибкой и для него, и для Беларуси. Исторической ошибкой. Потому что они нас не оккупируют, ведь они уже не так сильны, как были, и даже тогда они не смогли этого сделать. Поэтому сейчас для них будет огромным вызовом и проблемой занять Киев. И, как я уже сказал, большой ошибкой. Потому что они будут вовлечены в эту войну, Беларусь, люди из Беларуси, солдаты из Беларуси», — заявил Зеленский.

При этом глава государства выразил надежду, что Беларусь не присоединится к диктатору.

«Для них это означает потерю истории, это означает потерю Беларуси. Я думаю, что это ошибка. Поэтому я надеюсь, что Беларусь не присоединится к путину и не пойдет на эти шаги», — заявил Зеленский.

Он также добавил, что если Беларусь все-таки присоединится к наступлению на Украину, то наша страна выдержит.

«Мы будем бороться. Мы будем сражаться, мы выдержим», — подчеркнул президент.

Напомним, украинская разведка сообщала, что россия продолжает давить на Беларусь по поводу войны против Украины. Однако Беларусь пытается воздержаться прямого участия.

Ранее «Курсор» писал о том, что путин анонсировал развертывание установки с межконтинентальной ракетой. Он заявил, что москва намерена продолжать активное развитие своего ядерного арсенала и дал обещание о развертывании новых пусковых установок ракетного комплекса «Сармат». По его словам, в течение 2023 года будут поставлены на боевое дежурство первые пусковые установки с новой тяжелой ракетой.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!