Путин анонсировал развертывание установки с межконтинентальной ракетой

В кремле не оставляют попыток напугать весь мир своими военными разработками.

Президент российской федерации* владимир путин заявил, что москва намерена продолжать активное развитие своего ядерного арсенала и дал обещание о развертывании новых пусковых установок ракетного комплекса «Сармат». По словам главы государства, в течение 2023 года будут поставлены на боевое дежурство первые пусковые установки с новой тяжелой ракетой.

Подробней об этом информирует РИА Новости.

Помимо прочего, глава кремля анонсировал и другие «новинки» российской военной промышленности. Сообщается о дальнейшем усилении российской федерации в области военной мощи. Путин выступил с заявлением о продолжении серийного производства гиперзвуковых комплексов воздушного базирования «Кинжал» и обеспечении массовых поставок гиперзвуковых ракет морского базирования «Циркон». Ожидается, что в ближайшие годы в состав военно-морского флота россии будут введены еще три атомных подводных крейсера, что значительно усилит обороноспособность страны и укрепит ее позиции на международной арене.

В своем выступлении путин подчеркнул, что россия не планирует использовать свою военную мощь для нападения на другие государства, но готова эффективно защищать свои интересы и территориальную целостность в случае любой угрозы.

Стоит отметить, что это все было сказано специально для военных в поздравительной речи путин ко Дню защитника Отечества, который в россии отмечают 23 февраля.

Ранее «Курсор» информировал, что президент россии владимир путин посетил стадион «лужники» в москве, где проходит митинг-концерт ко Дню защитника Отечества.

Напоминаем, что американский дипломат рассказал, что путин хочет сделать с Украиной. По словам бывшего посла Соединенных Штатов в москве Джона Салливана, путин не рассматривал вариант с переговорами с Украиной ни до полномасштабного вторжения, ни сейчас

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!