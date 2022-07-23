Зеленский рассказал, когда сядет за стол переговоров с путиным

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что сейчас не видит никаких предпосылок для того, чтобы начинать переговоры с путиным*

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что Украина с удовольствием хотела бы деоккупировать свои территории невоенным путем, но она имеет дело с российской федерацией, которая не хочет договариваться дипломатически, да и сейчас это невозможно.

Об этом глава украинского государства заявил в интервью изданию The Wall Street Journal.

Зеленский отметил, что пока не видит никаких предпосылок для того, чтобы садиться за стол переговоров с российским диктатором. Решать конфликт дипломатическим путем москва отказалась и, по его словам, путин на протяжение трех лет не отвечал даже на телефонные звонки.

Президент Украины заявил, что путин пришел, чтобы не разговаривать, а убивать, переселить 12 миллионов людей, а потом заявляет, что якобы украинская сторона не хочет вести диалог.

«Они просто убивают людей, разрушают города, заходят к ним, а потом говорят: «Давайте договариваться». С кем они могут поговорить? С камнями? Они политы кровью, и эту кровь невозможно смыть. Мы не позволим им смыть это», — заявил президент.

Зеленский подчеркнул, что украинское общество также сейчас не готово договариваться со страной-агрессором, потому что сначала нужно освободить все территории, попавшие под российскую оккупацию, а потом уже можно будет решать вопросы дипломатическим путем.

«Пока им не разобьют лицо, они ничего не поймут», – сказал украинский президент.

«Курсор» писал ранее, что по словам Зеленского, война с россией не должна быть заморожена, потому что пауза даст рф возможность собрать силы и пойти в новое наступление.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!