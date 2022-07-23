Зеленский: Война с россией не может быть заморожена

Украинский президент заявляет, что военная пауза на несколько лет даст возможность россии собрать силы и захватить еще несколько областей. «Общество считает, что сначала нужно освободить все территории, а потом можно договариваться», — отметил Зеленский.

Замораживание военного конфликта с российской федерацией* может спровоцировать еще более масштабную военную конфронтацию в будущем. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Wall Street Journal.

«Замораживание конфликта с российской федерацией означает паузу, которая даст россии возможность передохнуть. Они не используют эту паузу для того, чтобы изменить свою геополитику или отказаться от претензий на бывшие советские республики», — сказал он.

Глава государства сравнил россию с «кашалотом, который проглотил две области Украины и теперь говорит: заморозьте конфликт»: «Потом россия отдохнет и через два-три года захватит еще два региона и снова скажет: заморозьте конфликт. И так будет продолжаться. Сто процентов». Зеленский добавил, что после событий последних пяти месяцев украинцы не хотят переговоров с россией.

«Общество считает, что сначала нужно освободить все территории, а потом можно договариваться о том, что делать и как жить в следующие века. Наш народ убежден, что мы можем это сделать. И чем быстрее мы это сделаем, тем меньше людей погибнет», — сказал он.

Ранее Курсор писал, что Bellingcat узнали, почему гиркин может свободно критиковать действия рф в войне против Украины. Журналисты считают, что игоря гиркина (стрелкова) поддерживают некоторые силовые группы в россии.

Курсор также сообщал, что в США заявили о критическом моменте в войне Украины против россии. Министр обороны США заявил, что контактная группа продолжает свою работу, потому что все понимают, с какой серьезной угрозой до сих пор сталкивается Украина.

Стало известно, почему армия россии отошла от Киева. Президент россии владимир путин заявил, что это было сделано для того, чтобы были «созданы условия для переговоров» с властями Украины.

Наша редакция писала, что названы условия для возможного завершения войны в Украине. Сейчас многие задаются вопросом, когда же может закончится развязанная россией* война против Украины?

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!