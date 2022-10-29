Зеленский рассказал, от чего будет зависеть дальнейший диалог с рф

Президент подчеркнул, что Украина не готова говорить сегодня с путиным* и вообще с таким режимом.

Российская федерация продолжает обстреливать территорию Украины, убивая мирных жителей и повреждая объекты критической инфраструктуры. В связи с этим, Владимир Зеленский заявил, что не видит смысла сейчас вести переговоры с агрессором, в частности, если у власти будет оставаться владимир путин.

Об этом глава Украинского государства рассказал во время общения со студентами и представителями профессорско-преподавательского состава Йельского университета.

По его словам, Украине не готова вести диалоги с таким режимом и подходом неуважения к суверенитету и свободе. Неуважение проявляется как минимум в том, что российские военные находятся на территории его государства и убивают мирных граждан.

Зеленский отметил, что, в первую очередь, кремль должен вывести из Украины свои войска. Это будет первый шаг к возобновлению диалога. Но его формат будет зависеть от того, как вражеские войска покинут Украину. Если их выгонят ВСУ, то это будет один формат, если же российские оккупанты сами покинут земли, то будет более мягкий переход от войны к дипломатии.

«Курсор» писал ранее, что Киев будет добиваться, чтобы Генассамблея ООН приняла специальную резолюцию, на основе которой в дальнейшем будет разработан международный механизм возмещения ущерба от вооруженного вторжения российской федерации.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!