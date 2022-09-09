Украина озвучила сумму, которую затребует от рф в качестве репараций

Киев будет добиваться, чтобы Генассамблея ООН приняла специальную резолюцию, на основе которой в дальнейшем будет разработан международный механизм возмещения ущерба от вооруженного вторжения российской федерации.

Украина хочет добиться от российской федерации* военных репараций в размере не менее 300 млрд долларов США. Об этом заявил министр юстиции Украины Денис Малюська, сообщает Zeit Online.

«Мы хотим получить компенсацию за весь ущерб, который россия нанесла Украине своей агрессивной войной», – сказал Малюська.

Он отметил, что Киев будет добиваться, чтобы Генассамблея Организации объединенных наций приняла специальную резолюцию, на основе которой в дальнейшем будет разработан международный механизм возмещения ущерба.

По оценке главы украинского минюста, сумма в 300 млрд долларов — эквивалент замороженных активов банка россии в странах G7. В то же время реальные потери Украины являются намного большими, поэтому Киев хочет получить доступ к замороженным российским средствам, а также к зарубежным активам госпредприятий рф и конфискованной собственности российских олигархов.

Как известно, накануне Украина отбила у российских войск город Балаклея в Харьковской области на северо-востоке страны. Город с населением около 27 000 человек перешел под контроль россии в начале марта.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, с начала сентября войска отбили у российских оккупантов более 1000 квадратных километров.

«В рамках продолжающихся оборонительных операций наши герои уже освободили десятки населенных пунктов», — сказал Зеленский.

Как сообщал Курсор, министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что территориальный компромисс с российской федерацией возможен только в том случае, если Украина выйдет на границы 1991 года, а россия выплатит репарации.

По словам главы оборонного ведомства, Киев может достичь компромисса только в том случае, если русские выведут свои войска с украинской территории, а вопрос о соседстве между странами будет обсуждаться после освобождения всей территории.

Кроме того, Курсор писал, что генерал рассказал, когда в Украине закончится горячая фаза войны.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!