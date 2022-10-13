Выбор между ядерным оружием и уходом из Украины: эксперт рассказал, чего ожидать от путина

Поскольку рф* начинает терять способность проводить военные операции на территории Украины, президент путин вскоре столкнется с выбором между применением оружие массового поражения или уходом с территории Украины, считает военный аналитик.

Вторжение в Украину достигло поворотного момента, когда способность рф вести боевые операции стала менее реалистичной, учитывая сокращающиеся запасы оружия, заявил CBC News Николас Драммонд, бывший офицер британской армии, а ныне военный аналитик.

«Путин достигнет точки, когда ему придется либо эскалировать с применением оружия массового уничтожения, либо уйти, и это точка, к которой мы быстро приближаемся», — сказал он.

Напомним, что в результате крупнейших авиаударов россии по Украине с начала войны, которые были нанесены в понедельник, погибло по меньшей мере 19 человек, тысячи украинцев были вынуждены вернуться в бомбоубежища и в сотнях городов и сел было отключено электричество.

Западные военные аналитики говорят, что удары были нанесены ошеломляющей ценой, истощили заканчивающиеся запасы ракет большой дальности, не поразили крупных военных целей и вряд ли изменят ход войны, идущей плохо для москвы.

У Путина «есть ограниченное количество ракет, подобных тем, которые он использовал для обстрела Киева и других городов Украины, и как только они закончатся, дело с концом, — сказал Драммонд. — Поэтому ему нужно сделать что-то радикальное, чтобы вернуть себе инициативу».

Драммонд считает, что путин пытается решить, что будет делать Запад, если он применит ядерное оружие.

«Курсор» писал ранее, что советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что культ путина постепенно уже разрушается.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!